После ратификации Римского устава Украина привлечет к ответственности РФ за аннексию Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Мы считаем, что процедура рассмотрения дел в этом суде позволит, помимо прочего, поставить вопрос о привлечении к ответственности тех должностных лиц Российской Федерации, которые давали указания в Крыму военным совершать преступления на территории Крыма. Тех должностных лиц Российской Федерации, которые давали указания фактически ограничивать права наших граждан", - заявил министр.Читайте такжеКабмин призывает ВР срочно ратифицировать Римский устав

Петренко также выразил надежду, что Верховная Рада в кратчайшие сроки ратифицирует Римский устав.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обратился к Верховной Раде с просьбой срочно ратифицировать Римский устав Международного криминального суда, а к Конституционному суду - с просьбой в первую очередь дать заключение относительно ратификации Римского статута.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум относительно самоопределения Крыма. По данным председателя республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. чел., или 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.