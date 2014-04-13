Мэр Славянска Штепа уверяет, что покидать город не собирается

Городской голова Славянска Неля Штепа не покидала город. Она находится на своём рабочем месте, сообщает slavgorod.com.ua со ссылкой на слова Штепы.

Мэр рассказала изданию по телефону, что вчера до позднего вечера вела переговоры по освобождению и.о. начальника горотдела милиции Александра Давыденко, после чего, объезжая Славянск на автомобиле, увидела группу людей в форме. Когда она остановилась, то парни рассказали, что возвращаются с каких-то учений и очень устали с дороги. Потому Неля Штепа пригласила их домой, но те отказались.

Возможно, именно этот поступок, по мнению городского головы, и спровоцировал слухи о том, что она помогает «Правому сектору».

Также Неля Штепа рассказала, что вчера вечером ей позвонил Вячеслав Пономарев и попросил медикаменты. Мэр ответила: сейчас ничем помочь не может, так как находится в Артемовске, где живут ее родные.

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Как сообщал УНИАН, один из лидеров сепаратистов Славянска Вячеслав Пономарев сегодня заявил, что мэр Славянска Неля Штепа покинула город.

"Я ее попросил приехать, она сказала через полчаса я буду. Звоню ей через час, а она уже в Артемовске", - сказал Пономарев.

По словам сепаратиста, Штепа вроде бы как договорилась с "Правым сектором", что его представители зашли в захваченное здание исполкома в гражданской одежде.

Кроме того, Пономарев заявил, что взял на себя руководство городом и призвал жителей к обороне зданий.