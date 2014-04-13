Туск: Путин задержится там, где позволит Украина

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня он заявил, комментируя антитеррористическую операцию украинской власти в восточных регионах Украины.

"Никто не должен склонять украинцев к радикальным действиям, но наступил момент, когда Украина должна действовать таким образом, чтобы продемонстрировать, что не воспринимает такого типа решений", - сказал он.

Читайте такжеТуск заявил, что без Украины в энергетическое сообщество ЕС не имеет смысла

Дональд Туск отметил, что новая украинская власть до последнего времени вела себя рационально и не дала себя спровоцировать по ситуацию в Крыму.

"Хотя не знаю, где они определили себе границу, чтобы воздержаться от острой реакции. Кажется, что собственно сейчас до нее дошли", - сказал он.

Премьер Польши отметил, что украинская власть должна в первую очередь рассчитывать на свои силы.

"Никакая третья сила не будет участвовать в обороне страны больше, чем сама страна. Нет смысла ожидать, что США или Франция будут активнее участвовать в обороне Украины, чем она сама", - сказал он.

Туск сказал, что "Путин задержится там, где позволит Украина".

В то же время он назвал важной политическую поддержку Запада Украины, отметив, что украинцы могут на нее рассчитывать.

Глава правительства Польши обратил внимание, что за событиями на Востоке Украины с высокой долей вероятности стоят те же силы, что стояли за захватом Крыма.

"Демонстранты на востоке Украины как-то не хотели появиться, поэтому появились сепаратисты, которые очень сильно напоминают крымских сепаратистов", - сказал Туск.