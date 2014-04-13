Порошенко не считает Тимошенко своим политическим оппонентом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время пресс-конференции в Луцке.

«Я не считаю Юлию Владимировну Тимошенко своим политическим оппонентом. Не считаю и не буду считать. Есть сценарий, когда мы можем быть оппонентами на выборах. Но сразу после выборов – сшивать страну, делать соборность, обеспечить единство демократических сил, вместе работать на нашу победу», - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, Тимошенко заслуживает достойного места в любой власти.

«Единство означает, что для каждого, кто желает работать на Украину, будет найдено достойное место. Юлия Владимировна Тимошенко заслуживает достойного места в команде власти. Любой. В любом случае сейчас нельзя позволять себе переходить на войну внутри. Потому что это ослабляет государство перед угрозой внешней агрессии», - отметил Порошенко.