Порошенко не считает Тимошенко своим политическим оппонентом
Кандидат в президенты Украины, народный депутат Петр Порошенко не считает кандидата на пост главы государства, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко своим политическим оппонентом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время пресс-конференции в Луцке.
«Я не считаю Юлию Владимировну Тимошенко своим политическим оппонентом. Не считаю и не буду считать. Есть сценарий, когда мы можем быть оппонентами на выборах. Но сразу после выборов – сшивать страну, делать соборность, обеспечить единство демократических сил, вместе работать на нашу победу», - подчеркнул Порошенко.
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По его словам, Тимошенко заслуживает достойного места в любой власти.
«Единство означает, что для каждого, кто желает работать на Украину, будет найдено достойное место. Юлия Владимировна Тимошенко заслуживает достойного места в команде власти. Любой. В любом случае сейчас нельзя позволять себе переходить на войну внутри. Потому что это ослабляет государство перед угрозой внешней агрессии», - отметил Порошенко.