В Донецке вооруженные люди пытались захватить химзавод

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В субботу около 15:00 было совершено нападение группы вооруженных людей на Донецкий химический завод, который находится под охраной Национальной гвардии Украины.

Читайте такжеВ Горловке милиция не позволила сепаратистам захватить горуправление МВД"Благодаря решительным и профессиональным действиям милиции, двое нападавших были задержаны, оружие у них изъято", - отметили в МВД

Один из правоохранителей получил телесные повреждения средней тяжести. Охрана объекта усилена.