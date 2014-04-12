В Донецке вооруженные люди пытались захватить химзавод
22:57, 12 апреля 2014Политика
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Бойцы Национальной гвардии отбили попытку захвата Донецкого химического завода, на котором хранится значительное количество взрывоопасных веществ.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
В субботу около 15:00 было совершено нападение группы вооруженных людей на Донецкий химический завод, который находится под охраной Национальной гвардии Украины.
Читайте такжеВ Горловке милиция не позволила сепаратистам захватить горуправление МВД"Благодаря решительным и профессиональным действиям милиции, двое нападавших были задержаны, оружие у них изъято", - отметили в МВД
Один из правоохранителей получил телесные повреждения средней тяжести. Охрана объекта усилена.
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