Турчинов срочно созывает СНБО из-за событий в Донецкой области
20:10, 12 апреля 2014Политика
88 0
Заседание начнется в 21:00.
Турчинов срочно созывает СНБО
В связи с событиями в Донецкой области, в. о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на 21:00 созывает Совет национальной безопасности и обороны.
Читайте такжеПорошенко призывает немедленно созвать заседание СНБО по ситуации на востоке Украины
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter