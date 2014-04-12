Турчинов срочно созывает СНБО из-за событий в Донецкой области

20:10, 12 апреля 2014
Политика
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Заседание начнется в 21:00.

Турчинов срочно созывает СНБО

В связи с событиями в Донецкой области, в. о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на 21:00 созывает Совет национальной безопасности и обороны. 

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

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