Турчинов срочно созывает СНБО из-за событий в Донецкой области

В связи с событиями в Донецкой области, в. о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на 21:00 созывает Совет национальной безопасности и обороны.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.