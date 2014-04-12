Еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против чиновников России и Крыма

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон.

Она напомнила, что 17 марта 2014 года Совет ЕС на уровне глав государств и правительств 28 стран-членов принял решение наложить запрет на поездки и заморозить активы на территории ЕС лиц, ответственных за действия, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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В заявлении отмечается, что страна-кандидат на членство в ЕС Черногория, Исландия, страна-участник процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Албания, Норвегия, а также Украина "будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета ЕС".

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.