Еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против чиновников России и Крыма
Черногория, Исландия, Норвегия и Канада присоединились к решению Европейского Союза по применению санкций в отношении лиц, которые причастны к отторжению Крыма от Украины.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон.
Она напомнила, что 17 марта 2014 года Совет ЕС на уровне глав государств и правительств 28 стран-членов принял решение наложить запрет на поездки и заморозить активы на территории ЕС лиц, ответственных за действия, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Читайте такжеРоссия готова заплатить Украине за признание аннексии Крыма
В заявлении отмечается, что страна-кандидат на членство в ЕС Черногория, Исландия, страна-участник процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Албания, Норвегия, а также Украина "будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета ЕС".
"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.