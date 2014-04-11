Путин назвал "нетерпимой ситуацией" невыплату Украиной долгов за газ

Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно нетерпимой ситуацию в связи с невыплатой Украиной суммы за потреблённый газ, поставляемый из РФ, сообщает РИА Новости.

«Драматизм ситуации заключается в том, что в первом квартале этого года действовали самые низкие цены, и даже по этим ценам украинские партнеры перестали платить. 7 апреля был очередной срок выплат по газовому контракту за март текущего года. Из 540 миллионов долларов не было заплачено ни одного доллара, ни одного рубля. Вообще ничего, ноль», - заявил Путин на заседании Совбеза.

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«Это абсолютно нетерпимая ситуация», - подчеркнул он.

По словам Путина, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, «Газпром» снял все скидки.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Совет федерации РФ в одностороннем порядке денонсировал соглашения с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковские соглашения, после чего 3 апрелая правительство РФ отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долл. за тысячу кубометров.

9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина, которая пытается договорится с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате цены на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, на сегодняшний день прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

Также министр отметил, что украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая была в первом квартале 2014 года.

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Продан сообщил, что за мартовские поставки газа украинская сторона не рассчиталась, долг составляет более 550 млн долл. “За март месяц мы пока не рассчитались”, - сказал он.

Сегодня, 11 апреля, Продан сообщил, что Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.