Мэр Донецка предлагает провести вместе с президентскими выборами референдум по Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на собрании, которое вел премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я думаю, что для того, чтобы успокоить население, решить все проблемы, и чтобы не было бойкота выборов, которые будут 25 мая, используя те комиссии, которые будут созданы для выборов, используя тот потенциал, который будет создан для выборной кампании, необходимо все-таки совместно с выборами провести опрос, или же референдум относительно изменения Конституции нашей страны», - сказал Лукьянченко.

По его словам: «Это с одной стороны, успокоит, с другой стороны, ускорит решение различных вопросов, которые сегодня волнуют миллионы и миллионы жителей нашей страны, чтобы мы еще раз повторили ту беду, которая произошла в Крыму и не потеряли другие регионы».Читайте такжеРада должна принять закон о местном референдуме - Яценюк

«Я думаю, что это необходимо сделать и это в наших силах все решить, чтобы Украина была единой», - подчеркнул мэр.

Он отметил, что большинство людей, которые сегодня требуют федерализации и референдума, на самом деле хотят гарантий их интересов в гуманитарной и экономической сферах.

«Люди готовы отказаться от этих понятий на пользу децентрализации власти и принятие новой Конституции, где будут закреплены права на использование русского языка, полномочия местной власти, принцип изменения управления регионами», - уточнил Лукьянченко.

Он убежден, что правительство сегодня «должено дать четкий план, каким образом будет реализовано шаги против централизации власти и как будет закреплен статус русского языка».

По мнению мэра, требования о проведении референдума - «это уже не просто риторика пророссийских митингующих, это критерий победы или поражения для гораздо более умеренных жителей региона».Читайте такжеЯценюк: изменения в Конституцию нужно принять до президентских выборов

Мэр еще раз подчеркнул: «Поэтому я считаю, что необходимо предложить людям всеукраинский референдум или опрос для утверждения новой Конституции, чтобы люди видели, что их законные требования реализованы и вся страна соглашается жить по новым правилам»

В заключение Лукьянченко подчеркнул, что «Донбасс - это Украина, и как часть Украины мы имеем право, чтобы мнение жителей этого края учитывалась в это сложное время».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 11 апреля в Донецке на расширенном собрании с представителями руководства восточных регионов, членами правительства заявил, что изменения в Конституцию Украины необходимо принять до президентских выборов, "чтобы к моменту избрания главы государства страна знала, с какими полномочиями будет президент, правительство, прокуратура и другие органы власти».

По его словам, сегодня необходимо рассмотреть вопрос изменения Конституции, в которых рассмотреть п