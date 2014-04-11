Ахметов заявил, что для него Донбасс - это Украина

Президент компании СКМ Ринат Ахметов называет ситуацию в Донецком регионе «очень сложной» и призывает к мирным переговорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на расширенном собрании представителей восточных регионов Украины, которое вел премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Ахметов отметил, что на сегодняшний день ситуация в Донецком регионе очень сложная.

«Но, что мы хотим? Люди хотят, чтобы голос Донбасса был услышан, люди хотят, чтобы Донбасс уважали, люди хотят иметь работу, иметь зарплату, люди хотят лучшей жизни. Напрашивается вопрос: что делать?», - сказал бизнесмен.

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Он подчеркнул, что сегодня единственный путь для урегулирования ситуации - это ведение мирных переговоров. Ахметов акцентировал, что лично он выступает против захвата зданий, категорически против насилия, категорически против того, чтобы пролилась кровь. По его мнению: «Нужно садиться за стол переговоров и договариваться. И от этих переговоров должен выиграть Донбасс, должна выиграть Украина».

Он рассказал, что недавно встречался с митингующими возле Донецкой облгосадминистрации и объяснил им, что если участники акции выступают за право говорить на русском языке, то он с ними, если выступают за децентрализацию власти - он тоже с ними, если они хотят, чтобы Донбасс уважали и выступают за процветание Донбасса и за лучшую жизнь - он всегда с ними. При этом Ахметов акцентировал, что для него Донбасс - это Украина.

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«Я хочу сказать, что Донецк, Донбасс, Украина в моем сердце навсегда», - сказал Ахметов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

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7 апреля сепаратисты, которые захватили здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

Прокуратура Донецкой области сообщает, что не прекращаются переговоры с митингующими о добровольном освобождении здания облгосадминистрации.

Ночью 8 апреля Ахметов также приезжал к захваченному зданию и вел переговоры с сепаратистами, чтобы предотвратить штурм здания правоохранителями.

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10 апреля заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко не исключил силового разблокирования захваченных зданий в Луганске и Донецке.

«Если мы увидим, что это - тупик, и они (террористы - УНИАН) просто исполняют команды спецслужб соседнего государства, что диалог невозможен, то в этом случае будет принято решение о силовом сценарии», - отметил заместитель главы администрации, подчеркнув, что речь идет именно о террористах, а не о мирных гражданах.

В то же время он сказал, что сегодня предпринимаются усилия, чтобы решить все мирным путем.