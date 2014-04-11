Россия передала материалы для розыска Яроша в Интерпол

Генпрокуратура России передала в Интерпол материалы для международного розыска и ареста лидера украинской организации "Правый сектор", кандидата в президенты Дмитрия Яроша, обвиняемого российскими следственными органами в бандитизме и экстремизме. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, генпрокурор РФ Юрий Чайка, прибывший в пятницу в Симферополь, пишет ИТАР-ТАСС.

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"Вчера мы передали материалы в Интерпол и теперь он уже будет разыскиваться Интерполом", - сообщил Юрий Чайка.