Россия передала материалы для розыска Яроша в Интерпол
11:35, 11 апреля 2014Политика
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Генпрокурор РФ сообщил, что материалы в отношении Дмитрия Яроша переданы в Интерпол.
В России заявляют, что вскоре Яроша будет разыскивать Интерпол / REUTERS
Генпрокуратура России передала в Интерпол материалы для международного розыска и ареста лидера украинской организации "Правый сектор", кандидата в президенты Дмитрия Яроша, обвиняемого российскими следственными органами в бандитизме и экстремизме. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, генпрокурор РФ Юрий Чайка, прибывший в пятницу в Симферополь, пишет ИТАР-ТАСС.
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"Вчера мы передали материалы в Интерпол и теперь он уже будет разыскиваться Интерполом", - сообщил Юрий Чайка.
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