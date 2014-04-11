Сегодня в Раде состоится Час вопросов к правительству Яценюка (прямая трансляция)
10:14, 11 апреля 2014Политика
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Сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству относительно ценовой политики в сфере топливно-энергетических ресурсов.
Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты заслушают отчет Временной специальной комиссии ВР по вопросам подготовки проекта закона о развитии и применении языков в Украине.
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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение законопроектов о восстановлении прав коренного народа Украины, принудительно переселенного с территории Крыма, а также о правах коренных народов Украины.
К рассмотрению запланирован проект постановления о преодолении последствий избирательного правосудия, направленного на политическое преследование служебных лиц органов государственной власти в Украине.
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