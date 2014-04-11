МИД РФ увидел в Украине репрессии

Об этом говорится в его комментарии относительно принятия в Украине поправок в Уголовный кодекс, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Рассчитываем, что в Киеве осознают – репрессиями и полицейскими методами решить реально стоящие перед страной проблемы не удастся. Путь выстраивания диктатуры вряд ли будет способствовать выходу из кризиса", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Рада ужесточила ответственность за посягательство на территориальную целостность и госизмену. За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины предусмотрен срок заключения от 3 до 10 лет.

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Действия, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Согласно закону, государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.