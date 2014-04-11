Яценюк собрался в Донецк и Днепропетровск

00:30, 11 апреля 2014
Политика
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В пятницу, 11 апреля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк посетит города Донецк и Днепропетровск.

Яценюк

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Отмечается, что в Донецке и Днепропетровске Яценюк проведет совещания с главами областных государственных администраций, городскими головами, руководителями силовых структур, представителями промышленности Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей для обсуждения ситуации в регионах, вопросов децентрализации власти и новой редакции Конституции Украины.

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