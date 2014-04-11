Рабинович ознакомил спецпосланников ООН с ситуацией в Украине

Первая часть этой встречи была посвящена телемосту, который президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович провел со всеми региональными еврейскими организациями Украины по мониторингу антисемитизма и ксенофобии. Именно эта тема станет главной в докладе спецпосланника Риты Ижтаг и прибывших с ней коллег из Венгрии, Швейцарии, Великобритании и др. стран. Гости смогли наглядно убедиться, что всплесков антисемитизма и ксенофобии в регионах Украины не наблюдается.

Представители 24 регионов Украины, участвовавшие в телемосте, рассказали о ситуации в регионах, поделились информацией о тех событиях, которые происходят в последние дни.

После этого телемоста группа спецпосланников ООН и Вадим Рабинович приняли участие в небольшой пресс-конференции для ведущих телеканалов и изданий Украины.

«Я очень рад, что спецпосланники ООН, прибывшие из разных стран, увидели воочию реальную ситуацию в регионах, — заявил Вадим Рабинович, отвечая на вопрос корреспондента ICTV. — Я хочу еще раз подчеркнуть: всплесков антисемитизма в регионах нет, хотя люди напуганы и часто не понимают, что происходит вокруг… Сегодня идет настоящая пропагандистская война — и моя задача как кандидата в Президенты Украины не бросать общину в сложной ситуации, продолжать заниматься тем, что я делал раньше. Мне кажется, люди в регионах поддерживают наше стремление не дать разыгрывать «еврейскую карту» во всем происходящем, крепить межнациональный и межконфессиональный диалог. Я рад, что в этом региональные организации меня поддерживают — думаю, поддержат и на выборах»…

По просьбе спецпосланников ООН, после этого состоялась почти получасовая беседа представительной делегации крупнейшей международной организации с Вадимом Рабиновичем в режиме «no rekords».