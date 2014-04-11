Рабинович ознакомил спецпосланников ООН с ситуацией в Украине
В Киеве состоялась встреча группы спецпредставителей Организации Объединенных Наций по изучению прав и свобод национальных меньшинств во главе со спецпосланником Ритой Ижтаг с кандидатом на пост Президента Украины, президентом Всеукраинского еврейского конгресса Вадимом Рабиновичем.
Первая часть этой встречи была посвящена телемосту, который президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович провел со всеми региональными еврейскими организациями Украины по мониторингу антисемитизма и ксенофобии. Именно эта тема станет главной в докладе спецпосланника Риты Ижтаг и прибывших с ней коллег из Венгрии, Швейцарии, Великобритании и др. стран. Гости смогли наглядно убедиться, что всплесков антисемитизма и ксенофобии в регионах Украины не наблюдается.
Представители 24 регионов Украины, участвовавшие в телемосте, рассказали о ситуации в регионах, поделились информацией о тех событиях, которые происходят в последние дни.
После этого телемоста группа спецпосланников ООН и Вадим Рабинович приняли участие в небольшой пресс-конференции для ведущих телеканалов и изданий Украины.
«Я очень рад, что спецпосланники ООН, прибывшие из разных стран, увидели воочию реальную ситуацию в регионах, — заявил Вадим Рабинович, отвечая на вопрос корреспондента ICTV. — Я хочу еще раз подчеркнуть: всплесков антисемитизма в регионах нет, хотя люди напуганы и часто не понимают, что происходит вокруг… Сегодня идет настоящая пропагандистская война — и моя задача как кандидата в Президенты Украины не бросать общину в сложной ситуации, продолжать заниматься тем, что я делал раньше. Мне кажется, люди в регионах поддерживают наше стремление не дать разыгрывать «еврейскую карту» во всем происходящем, крепить межнациональный и межконфессиональный диалог. Я рад, что в этом региональные организации меня поддерживают — думаю, поддержат и на выборах»…
По просьбе спецпосланников ООН, после этого состоялась почти получасовая беседа представительной делегации крупнейшей международной организации с Вадимом Рабиновичем в режиме «no rekords».