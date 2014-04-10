Между материковой Украиной и Крымом могут перестать ходить поезда

Об этом сказал президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин в интервью телеканалу "Россия 24", пишут Вести.ру.

"Сейчас есть какие-то сигналы о том, что в силу определенной несогласованности графиков движения между Украиной и Крымом эти перевозки могут, по крайней мере, на какое-то время вообще прекратиться", - заявил он.

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"десь железная дорога готова к тому, что пассажир будет подвозиться к портам (в основном, сейчас про Анапу речь идет) и дальше перевозиться морским транспортом. Плюс авиационный транспорт", - сказал Якунин.

"Там, где нет железнодорожных линий и где перекрыто движение, естественно, железнодорожники ни пассажиров, ни грузы перевезти не смогут", - добавил он.