В Одессе милиция возбудила уголовное дело по факту беспорядков на Фонтанской дороге

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по факту событий, произошедших 10 апреля возле отеля по Фонтанской дороге, Киевским районным отделом милиции города начато досудебное расследование.

«Из медицинских учреждений в милицию поступили сообщения о 4 пострадавших гражданах, которые во время противостояния получили различные телесные повреждения.

В милиции заявили, что по данным сообщениям проводятся соответствующие проверки. Также зафиксирован факт разбития неизвестными стекла в окнах автобуса, двигавшегося с участниками митинга в сторону 9-й станции Большого Фонтана.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по факту событий, которые происходили 10 апреля у отеля по Фонтанской дороге, Киевским районным отделом милиции города начато досудебное расследование.

«Из медицинских учреждений в милицию поступили сообщения относительно 4 пострадавших граждан, которые во время противостояния получили различного характера телесные повреждения. По данным сообщениям проводятся соответствующие проверки.

Также зафиксирован факт разбития неизвестными стекел в окнах автобуса, который двигался с участниками митинга в сторону 9-й станции Большого Фонтана», - сообщили в милиции.

Сведения об указанных уголовных правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей 296 ч. 2 (хулиганство) и 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Читайте такжеВ Одессе после отъезда Царева сторонники РФ избили активистов Євромайдану

Как сообщал УНИАН, в Одессе сторонники единой Украины собрались возле отеля «Проминада», расположенном на улице Фонтанская дорога, 143 (11-я станция Большого Фонтана), в котором находился кандидат в президенты Олег Царев.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», люди собрались, чтобы не выпустить Царева, который должен принять участие в пророссийской акции, проходящей в центре города.

Позднее Царев уехал, но к отелю приехали с Куликова поля около 500 человек, большинство были бронежилетах, с битами, палками, цепями. Они напали на евромайдановцев, избили несколько активистов и разбили автобус, увозящий женщин.

Также подверглись нападению 2 съемочные группы.