ЕС пока не подтвердил, что четырехсторонняя встреча пройдет в Женеве 16-17 апреля

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, во время выступления по вопросу о приостановке права голоса в ПАСЕ российской делегации из-за аннексии Крыма один из французских делегатов заявил, что встреча состоится 16-17 апреля в Женеве, отметив, что на нее "возлагаются большие надежды" в плане поиска разрешения кризиса в отношениях Украины и России из-за Крыма.Читайте такжеМосква готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина

Однако Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, сказала УНИАН, что не может пока подтвердить эту дату и Женеву в качестве места проведения переговоров, еще раз отметив, что встреча состоится на будущей неделе где-то в Европе.Читайте такжеДата встречи в формате ЕС-США-Украина-Россия активно обсуждается - пресс-секретарь Эштон

Как сообщал УНИАН, была достигнута договоренность о встрече Эштон, Госсекретаря США Джона Керри, и глав дипломатий Украины и России Андрея Дещицы и Сергея Лаврова для поиска путей урегулирования кризиса вокруг Крыма и деэскалации ситуации в Украине.