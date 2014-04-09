Россия проигнорирует резолюцию ПАСЕ по Украине

Такое мнение выразил 9 апреля журналистам глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, передает ИТАР-ТАСС.

"В этой организации было много резолюций, и давайте не будем преувеличивать их значение. От того, что нас к чему-то призвали и приняли какую-то резолюцию, совершенно не значит, что мы собираемся сейчас срочно пересматривать нашу внешнюю политику, наши принципы, - отметил он. - Если большинство ассамблеи считает, что Россия несовместима с принципами Совета Европы, сначала пусть посмотрят насколько они совместимы сами". Пушков подчеркнул, что РФ "готова быть в ПАСЕ в условиях, когда наши коллеги готовы к диалогу". "Но если коллеги будут готовы исключительно к крику, шуму и осуждению, мы не держимся за ПАСЕ и мы дали это понять", - отметил глава российской делегации.

Читайте такжеПушков считает обсуждение Украины в ПАСЕ "порочным"В то же время он добавил, что Россия не поменяла свою позицию и не собирается выходить из ПАСЕ. Но если большинство ассамблеи примет такое решение, то она подготовит свой ответ на это.