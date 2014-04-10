Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады

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10:20, 10 апреля 2014
Политика
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На заседании зарегистрировалось 308 народных депутатов.

Верховная Рада

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены, а также проект постановления о создании Временной специальной комиссии по контролю за расследованием особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избежания наказания высшими должностными лицами государства, которые совершили преступление.

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