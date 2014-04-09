СМИ: В Сумах милиция задержала пьяного священника-сепаратиста с пистолетом

По информации сектора по связям с общественностью горотдела милиции, задержанного доставили в Сумской горотдел милиции на ул. Первомайскую. Частная гостиница пока не комментирует произошедшее, сообщает местный ресурс Данкор.

По предварительным данным, иеромонах находился в нетрезвом состоянии в окружении молодых девушек - учениц одного из училищ Сум.

Читайте такжеВ УПЦ МП осудили не проклятия священника Майдану, а то, что они прозвучали с амвонаСекретарь Сумской епархии Георгий Тарабан сообщил изданию, что в связи с этим инцидентом Иннокентий (Ивлев) отстранен от настоятельства храма в селе Бездрик Сумского района, а также запрещен к священнослужению.

37-летний священнослужитель, у которого правоохранители изъяли пистолет, достаточно активен в социальных сетях и, судя по его последним постам на странице Вконтакте, является сторонником сепаратизма и пророссийской политики в Украине.