Кличко станет Каськивым

Председатель политсовета Гражданской партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ считает, что в случае сложения им полномочий председателя политсовета «Поры» партию должен возглавить Виталий КЛИЧКО.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам В.КАСЬКИВА, до официального завершения подсчета голосов и рассмотрения всех фактов фальсификации подсчета блок ПОРА-ПРП не объявляет о своем поражении.

В то же время он признал, что избирательную кампанию блок провел недостаточно эффективно. «Мы не смогли полностью донести свою политическую позицию и планы до граждан Украины», - сказал В.КАСЬКИВ. “Главную проблему мы видим в том, что не смогли полностью реализовать свою главную миссию – сменить поколение политиков”, – добавил он.

Лидер “Поры” извинился перед избирателями за возможную потерю их голосов. “Я обещаю, что “Пора” сделает все возможное, чтобы компенсировать эту потерю своей активной бескомпромиссной позицией”, - сказал В.КАСЬКИВ и добавил: ”Относительно себя, то я чувствую личную ответственность за возможное поражение. И если оно станет реальностью, то не вижу другого выхода, как уйти в отставку с должности председателя политсовета “Поры”.

Он отметил, что готов подать соответствующее заявление на ближайшем заседании центрального совета партии, которое состоится в ближайшее время.

По словам В.КАСЬКИВА, он не собирается выходить из рядов партии и готов работать в других должностях.