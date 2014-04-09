Пушков считает обсуждение Украины в ПАСЕ "порочным"

Об этом он заявил по окончании заседания профильного комитета ассамблеи., сообщает РИА Новости.

Проект резолюции по Украине будет обсуждаться в ПАСЕ в среду. Как сообщил Пушков, российская делегация подготовила ряд поправок к данному проекту, однако большинство из них были отвергнуты. По словам главы делегации РФ, при таком подходе существует угроза того, что, "идя по абсолютно порочному пути", ПАСЕ перестанет вызывать доверие.

Отвечая на вопрос о том, почему ассамблея отрицает очевидные для российской стороны вещи, связанные с деятельностью "Правового сектора" на Украине, Пушков указал, что дело в политике.

Читайте такжеОнлайн-трансляция заседания ПАСЕ по УкраинеВместе с тем он отметил, что российская делегация продолжит выступать и доносить свою позицию в рамках дискуссии по проекту резолюции.

По словам Пушкова, ассамблея не слышит утверждения о том, что на востоке и юго-востоке Украины люди не согласны с ситуацией. Кроме того ряд парламентариев отрицает существование исторических фактов, сказал глава российской делегации в ПАСЕ.