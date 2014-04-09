Царева в Николаеве встретили криками "фашист", метанием яиц и пощечиной

Царев приехал проведать в Больнице скорой медицинской помощи сторонников Путина, пострадавших во время сноса палаточного городка около памятника Героям-ольшанцам. Накануне, во время прямого эфира в программе Шустер LIVE один из лидеров Народного ополчения Николаева Александр Янцен пообещал пророссийскому нардепу Цареву показать гнев народа, если тот приедет в Николаев, сообщает Преступности.нет.

Когда нардеп Царев вышел из своего автомобиля и направился ко входу в больницу, к нему с несколькими активистами подошел Янцен и спросил его: «Зачем ты сюда приехал?».

После этого началась словесная перепалка, на которую отреагировал Царев и стал кричать на Янцена, используя при этом ненормативную лексику. Затем Янцен ударил кандидата по лицу, и начались потасовки, в ходе которых Олег Царев сам расталкивал своих телохранителей и лез в драку.

Читайте такжеЦарев задекларировал более 234 миллионов гривень дохода за 2013 годВ это время другие николаевцы бросали яйца и картошку в Царева, в итоге весь костюм нардепа был испачкан.

Начальник пресс-службы Николаевского облздрава Юрий Багрянцев обратился ко всем с просьбой покинуть территорию больницы, где лечатся люди, ведь это не место для выяснения отношений. Собравшиеся люди и журналисты просили Царева удовлетворить эту просьбу, однако, нардеп, проигнорировав ее, пытался на свою камеру прокомментировать сложившуюся ситуацию тем, что это «фашисты» не дают ему приехать на свою землю.

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После всего Царев вышел из главных ворот больницы в сопровождении телохранителей, подъехал его автомобиль, он в него сел и сбежал, проехав на красный свет светофора. Перед этим кто-то из активистов на прощание облил нардепа водой.

http://www.unian.net/politics/904022-v-odesse-odnovremenno-mitingovali-rossiyskie-natsionalistyi-i-storonniki-evromaydana.html