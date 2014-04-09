Турчинов Тигипко договорились о возможном создании комиссии для решения конфликта на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в ВР по результатам своей поездки в Луганск.

Тигипко отметил, что те люди в восточных областях, с которыми он общался, отвергают информацию о предоставлении им “российской помощи”. “Они сами формулируют свои требования и ни к кому они не обращались”, - утверждает депутат.

Он также прибавил, что сейчас должны быть сформулированы требования людей, а уже после этого нужно пытаться урегулировать сложившуюся ситуацию.Читайте такжеПровокации сепаратистов на Востоке Украины: захват СБУ в Луганске, Донецкой и Харьковской ОГА

“Мы договорились, уже есть предварительный вариант требований к премьер-министру. Сейчас я договорился с председателем Верховной Рады Турчиновым о встрече. Мы попробуем быстро организовать комиссию, в которую бы вошли оппозиционные депутаты, и вместе с властью, которая ведет переговоры, чтобы мы быстро могли помочь людям”, - сказал Тигипко.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами захватили ряд админзданий. Они требуют «федерализации» Украины и даже – присоединения к России.

На сегодняшний день остаются захваченными сепаратистами зданияУСБУ в Луганской области и Донецкой ОГА.