Сепаратисты, захватившие СБУ в Луганске, согласились на переговоры с властями - депутат

23:01, 08 апреля 2014
Политика
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Захватившие здание управления СБУ в Луганске согласились провести переговоры с властями, для этого они делегировали двоих своих представителей, утверждает народный депутат фракции КПУ Спиридон Килинкаров.

Луганск / REUTERS
 


 Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает 0642.ua.

"Я буквально сейчас связывался с Луганском (по телефону), получил следующую информацию: два представителя, которые были в здании СБУ, сегодня делегированы в областной совет. Насколько я знаю, в Луганске сегодня есть представители власти, в том числе руководители Службы безопасности и СНБО. Я так понимаю… уже сегодня, по крайней мере, установлен какой-то контакт, начался диалог", — сказал Килинкаров.

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