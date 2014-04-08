Сепаратисты, захватившие СБУ в Луганске, согласились на переговоры с властями - депутат
23:01, 08 апреля 2014Политика
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Захватившие здание управления СБУ в Луганске согласились провести переговоры с властями, для этого они делегировали двоих своих представителей, утверждает народный депутат фракции КПУ Спиридон Килинкаров.
Сепаратисты, захватившие СБУ в Луганске, согласились на переговоры с властями / REUTERS
Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает 0642.ua.
"Я буквально сейчас связывался с Луганском (по телефону), получил следующую информацию: два представителя, которые были в здании СБУ, сегодня делегированы в областной совет. Насколько я знаю, в Луганске сегодня есть представители власти, в том числе руководители Службы безопасности и СНБО. Я так понимаю… уже сегодня, по крайней мере, установлен какой-то контакт, начался диалог", — сказал Килинкаров.
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