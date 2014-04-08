В Донецке действия сепаратистов квалифицированы как преступления против нацбезопасности - прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении напомнили, что 6 апреля во время несанкционированного митинга, группы агрессивно настроенных молодых людей захватили здание Донецкой областной госадминистрации, и 7 апреля была захвачено здание областное Управления Службы Безопасности Украины, поэтому под процессуальным руководством прокуратуры области, органами милиции были начаты расследования по ч. 1 ст. 294 Уголовного Кодекса (массовые беспорядки). Но в ходе первоочередных следственных действий было собрано достаточно доказательств того, что действия нарушителей имеют признаки состава преступления, которое квалифицируется, как преступления против основ национальной безопасности.

Так, захватив Донецкую облгосадминистрацию сепаратисты заявили о создании независимой республики. В настоящее время уголовные производства по всем этим фактам объединены и переквалифицированы по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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Расследование продолжается.

В прокуратуре также заявили, что любые решения, принятые самопровозглашенными депутатами народного совета не являются законными. Подобные решения являются лишь попытками дестабилизировать ситуацию в регионе, а также искусственно создать гражданское противостояние.

Этим фактам нарушения Закона будут даны соответствующие правовые оценки согласно действующему законодательству Украины, подчеркнуто в сообщении.