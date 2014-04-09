Ромпей: ЕС полностью переосмыслит отношения с Россией

Об этом заявил председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей, сообщает ТСН со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объединенная Европа должна уменьшить газовую зависимость от РФ и заключить трансатлантический договор о свободной торговле и инвестициях.

"Россия использует газ как политический инструмент", - заявил евро политик.

"В последнее десятилетие мы много инвестировали в хорошие отношения с Россией (поддержав ее вступление в ВТО; предложив Партнерство для модернизации). Мы были готовы заключить с ней новое соглашение. К сожалению, у России оказались другие цели, она пытается восстановить ушедший мир. Но прошлое никогда не возвращается" , - отметил Ромпей.

По его словам, кризис вокруг Украины "вызывает серьезную озабоченность, угрожает миру и безопасности на европейском континенте, возрождает воспоминания о страницах истории, с которыми, как мы думали, давно покончено".

Ромпей подчеркнул, что подписание политической части Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной было знаком признания "стремление украинского народа-жить в стране, управляемой ценностями, демократией, верховенством права".

ЕС признал стремление украинцев к достойному существованию как нации и европейского образа жизни.

По мнению председателя Европейского совета, именно отказ тогдашнего украинского руководства подписать соглашение в ноябре прошлого года стал причиной массовых протестов и породил Евромайдан.

"Это было действительно демократическое восстание народа, который больше не мог терпеть, как им управляли. Произошел политический и культурный сдвиг. Конфликт двух политических культур" , - отметил он.

"Это был их выбор. Он не был ни навязанным, ни достигнутым путем манипуляции, провокации или насилия", - сказал Ромпей.

По его словам , Соглашение об ассоциации с ЕС не дается бесплатно. Страна должна выполнить жесткие критерии и поставленные цели: "Мы не даем денег в долг без условий, как это делает Россия".

Он напомнил, что ЕС выделил Украине макрофинансовую помощь, снял таможенные барьеры на пути украинских товаров в Европу, выступил гарантом кредита МВФ. Но Украина должна пройти нелегкий путь реформ, на котором соглашение с ЕС сыграет роль компаса.

Что касается России, то глава Европейского совета напомнил о "3-ступенчатом плане" санкций ЕС , две из которых уже введены в действие, а третья, которая предусматривает широкомасштабные экономические меры, готовится на случай дальнейшей дестабилизации Украины со стороны России.

"Это вопрос готовности. Как показывают свежие события, на Украине все еще неспокойно, и ни одна из сторон не должна воспользоваться этим" , - подчеркнул он.