Топаз сбежал из-под домашнего ареста

Информацию об этом «МедиаПорту» подтвердил прокурор города Харькова Евгений Попович.

В прокуратуре считают, что это ещё раз подтверждает правильность требования прокуратуры о мере пресечения для Топаза в виде содержания под стражей.

По словам Поповича, милиция сообщила в прокуратуру о том, что Топаз снял браслет в 17.00.

«Он срезал браслет и оставил дома. Милиция ищет его и будет задерживать», — сказал Евгений Попович.

Корреспондент «МедиаПорта» между 12.00-13.00 видел Топаза сегодня, 7 апреля, в здании облгосадминистрации. Некоторое время он находился в фойе, на нём были солнцезащитные очки. Также его сопровождали несколько соратников.

Милиция задержала Игната Кромского, известного как Топаз, в пятницу, 28 марта, по подозрению в организации массовых беспорядков (ч. 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины; максимальная сакнция статьи — до 8 лет лишения свободы) во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

В тот день после митинга на площади Свободы люди с георгиевскими лентами атаковали «евромайдановцев», которые с 22 февраля занимали помещения администрации и площадку перед ней.

Игнат Кромской был активным участником этих событий. После того, как сопротивление «евромайдановцев» было сломлено, он вышел на крыльцо обладминистрации, поднял руки вверх и поклонился. Топаз участвовал также в «самосуде» над активистами Евромайдана. В частности, требовал, чтобы поверженные оппоненты становились на колени.

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По официальным данным, во время штурма с обеих сторон конфликта пострадали 138 человек, в том числе и писатель Сергей Жадан. Милиция на месте происшествия никого не задерживала, лишь постфактум открыла дело по статье «массовые беспорядки».

На следующий день после задержания, 29 марта, Ленинский районный суд отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест.

Прокуратура подала апелляцию. Коллегия судей Апелляционного суда Харьковской области постановила оставитьКромского под домашним арестом, однако обязала его носить электронный браслет и сдать заграничный паспорт.