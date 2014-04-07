Тарута заявил о государственном перевороте на Востоке Украины

Об этом идет речь в заявлении главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты, которое распространила пресс-служба Донецкой ОГА.

«Решения, принимаемые сейчас людьми, захватившими государственные учреждения, являются незаконными. Законный выход из сложившегося кризиса должен найти действующий Областной совет депутатов», - говорится в заявлении Таруты.

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«Призываю освободить зал для проведения внеочередной сессии. Во избежание силового сценария развития событий, необходимо дать депутатам возможность собраться в экстренном порядке. Дальнейший диалог необходимо выстраивать исключительно в правовом поле», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сепаратисты захватили здание Донецкой облгосадминистрации и провозгласили создание "Донецкой народной республики".

Ранее сепаратисты требовали принять данное решение на легитимной сессии Донецкого областного совета, однако депутаты не собрались, поэтому их "лишили" мандатов и "сформировали" "народный областной совет".

В настоящее время с флагштока возле областного совета снят флаг Донецкой области и заменен на флаг "Донецкой республики".