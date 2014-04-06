В Донецке около 2 тысяч пророссийских активистов митингуют в поддержку "Беркута"

В самом начале митинга некоторые его участники потребовали удалить с площади освещающих акцию журналистов. Они с матом набросились на корреспондентов и фотокоров, требуя, чтобы они "пошли вон!, передает "ОстроВ".

Сегодняшнее мероприятие сепаратистов посвящено защите бойцов "Беркута", задержанных украинскими спецслужбами по подозрению в массовых убийствах во время противостояния в Киеве.

По мнению митингующих, "разыгрывается карта преследования инакомыслящих". Сепаратисты видят в этом руку ЦРУ. Читайте такжеВ Донецке студента приговорили к 2 годам за смену флага над горсоветом

Как всегда участники митинга скандируют пророссийские лозунги и держат в руках флаги Российской Федерации, Георгиевские флаги и флаги пророссийских общественных организаций, включая запрещенную "Донецкую республику".

Митингующие выразили недоверие Партии регионов, члены которой, по их словам, "спасая свои шкуры, поставили нас под удар фашизма".

"Нам нужна Россия, Сталин, а не эта долбанная Хохляндия", - раздаются истерические выкрикивания в ответ.