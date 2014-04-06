Партию регионов поддерживают всего лишь 6% украинцев - опрос

Об этом свидетельсвуют данные опроса группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института.

Если бы выборы в ВР проводились в середине марта, в парламент прошли бы семь партий.

За Батькивщину Юлии Тимошенко проголосовали бы 16% украинцев, за партию УДАР Виталия Кличко - 12%, за Партию регионов - 6% украинцев, за партию Солидарность Петра Порошенко - 11%, за ВО "Свобода"- 5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 4%, за КПУ - 4%. Читайте такжеТигипко говорит, что в ПР начались репрессии За Правый сектор отдали бы свои голоса 1% граждан. За другие партии проголосовали бы 5%. При этом, не голосовали бы 16%.

Не знают за кого будут голосовать или отказались отвечать 21%.

Опрос проводился во всех регионах Украины (в том числе и в Крыму) с 14 до 26 марта 2014 года, опрошено 1200 граждан Украины старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,8%.