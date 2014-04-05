Украинцы могут разочароваться сильнее, чем после Оранжевой революции - Рабинович

Об этом в интервью «TheKievTimes» заявил кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович.

Отвечая на вопрос, как изменилась судьба страны после Евромайдана, Рабинович ответил:

«Есть единственный положительный результат — смена руководства страны. К сожалению, больше пока ничего не изменилось. Более того: я предполагаю, что то разочарование, которое вскоре захватит страну, окажется еще более ошеломляющим, чем после Оранжевой революции».

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Кроме того, кандидат подчеркнул, что все конструктивные политические силы должны объединяться, чтобы работать во благо страны, а те, чьи идеи противоречат украинским законам – уйти навсегда.

«Я считаю, что все политические силы, которые хотят развивать Украину, должны работать вместе. Если кто исповедует идеи, которые противоречат законам и Конституции Украины, такие политические силы нам не нужны», - резюмировал Рабинович.