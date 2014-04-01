По декларации у Рабиновича нет недвижимости, его доход за 2013 год - 1 миллион гривень

В 2013 г. совокупный доход кандидата на должность президента Украины, президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича составил 1 млн грн, из которых доход членов семьи - 252,7 тыс. грн.

Такие суммы указаны в декларации о доходах Рабиновича, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов на регистрацию кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

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В соответствии с документом, Рабинович получил 1 млн грн в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

В документе указано, в частности, что заработная плата и другие выплаты и вознаграждения членов семьи декларанта в прошлом году составили 42,7 тыс. грн. Доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества членов семьи - 210 тыс. грн.

Как следует из документа, Рабинович не имеет недвижимого имущества.

В то же время, у членов семьи есть три земельных участка (площадью 0,067 га; 0,1 га и 2,4 га), два жилых дома площадью 106,6 кв. м и 688,2 кв. м, квартира площадью 29,7 кв. м, садовый дом площадью 357,8 кв.м.

У кандидата на пост главы государства есть два автомобиля: Lexus LX 460 2011 года выпуска и Mersedes- Benz W 140 S 600 1996 года выпуска.

Кроме того, члены семьи Рабиновича имеют еще три авто: Toyota и два Lexus, а также два водных средства - лодка и гидроцикл.

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В соответствии с декларацией, на банковских счетах у Рабиновича 87,9 тыс. грн. Указано, что в отчетном году вклады в банках составили около 147 тыс. грн. Размер вкладов “в уставном капитале общества, предприятия, организации” в 2013 г. составил немногим более 550 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 марта ЦИК зарегистрировала Рабиновича кандидатом на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.