Байден пообещал, что США будут содействовать укреплению энергобезопасности Украины

Об этом Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, передает Радио «Свобода» со ссылкой на заявление Белого дома.

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Вице-президент США обратил особое внимание на важность укрепления энергобезопасности Украины и пообещал тесно работать с Украиной и другими странами Европы, чтобы предотвратить использование энергоресурсов любой стороной в качестве политического оружия.

Также Байден поздравил Яценюка с достижением предварительной договоренности между Международным валютном фондом и Украиной о мерах по стабилизации украинской экономики.

Байден выразил надежду на скорейшее заключение окончательной договоренности между МВФ и Украиной и сказал, что поддержка со стороны международных партнеров, включая кредитные гарантии со стороны США на сумму в 1 млрд долларов, помогут Украине справиться с ее самыми неотложными нуждами.

Кроме того, Байден выразил поддержку продвижению Украины в направлении конституционных реформ и приветствовал подготовку страны к намеченным на 25 мая президентским выборам.