Яценюк собирается посетить Восточную Украину
15:00, 04 апреля 2014Политика
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Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
Яценюк собирается посетить Восточную Украину
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ближайшее время планирует посетить восточные регионы страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
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”Я готовлю поездку на восток Украины. Нам есть с чем ехать”, - сказал глава правительства.
Яценюк уточнил, что в восточных регионах собирается обсудить с местными жителями вопросы языка, истории, культуры, расширения полномочий органов местной власти.
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