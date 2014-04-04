Яценюк собирается посетить Восточную Украину

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ближайшее время планирует посетить восточные регионы страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

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”Я готовлю поездку на восток Украины. Нам есть с чем ехать”, - сказал глава правительства.

Яценюк уточнил, что в восточных регионах собирается обсудить с местными жителями вопросы языка, истории, культуры, расширения полномочий органов местной власти.