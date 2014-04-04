Ярош об убийстве Билого: Авакова могли подставить

Об этом Ярош сказал сегодня на пресс-конференции УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

“Господин Музычко имел зарегистрированное оружие, насколько я знаю, в том числе и автомат. Мне кажется, что это (информация об обнаружении у Музычко пистолета Макарова, который принадлежал сотруднику ГАИ, — УНИАН) очередной фейк нового, старого по существу, МВД”, - сказал Ярош.

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При этом он допустил, что в ситуации с гибелью Музычко во время проведения милицией спецоперации министр внутренних дел Арсен Аваков повел себя как-то неадекватно или его просто подставили.

“Для проведения спецоперации (по задержанию Музычко) не было никаких оснований. Он постоянно общался с ривненской милицией и, если нужно было, он сам бы пришел”, - отметил лидер «Правого сектора».

Отвечая на вопрос, известна ли ему судьба похищенного в России активиста Николая Карпюка, Ярош ответил, что «Правый сектор» не самостоятельно, а через определенные каналы пытается его освободить. (29 марта "Правый сектор" заявил о похищении российскими спецслужбами лидера Украинской национальной ассамблеи Карпюка – УНИАН).

“Мы знаем, что он жив”, - отметил Ярош.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Саши Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки невдалеке от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, который ранее был объявлен в розыск, был смертельно ранен при проведении спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации по задержанию ОПГ на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины по результатам служебного расследования признали правомерными действия милиционеров при задержании Музычко.

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Согласно заключению, Музычко нанес сам себе смертельные ранения, оказывая вооруженное сопротивление работникам милиции во время его задержания.

Сегодня, 4 апреля, советник министра внутренних дел Украины Виктор Чалаван заявил, что у Музычко был изъят пистолет, который во время разбойного нападения отобрали у работника Управления ГАИ в Тернопольской области.