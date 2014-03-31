Сегодня состоится заседание комиссии ВР по расследованию обстоятельств гибели Музычко

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада УКраины приняла постановление об образовании ВСК по расследованию обстоятельств гибели Музычко.

Председателем ВСК был назначен Деревянко, а также предусматривается пропорциональное представительство депутатов от фракций и групп в этой комиссии. Кроме того, к работе во ВСК предусматривается привлечь 3 представителей общественных организаций.Читайте такжеВ Луганске 800 милиционеров провели молчаливую акцию в поддержку Авакова

Как известно, тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст.115 Уголовного кодекса Украины.Читайте такжеЗам Авакова показал шлем милиционера, который задерживал Билого

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОП «Сокол».