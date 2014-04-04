Судью Киреева рекомендуют уволить за нарушение присяги



Как сообщает «ЗиБ», дисциплинарное производство по 823 обращениям граждан в отношении судьи Р.Киреева рассматривалось сегодня на заседании ВККС.

Судья Киреев в заседании не участвовал.

Докладчик по делу член ВККС Виктор Микулин проинформировал о жалобе народного депутата Павла Петренко относительно противоправных действий судьи Р.Киреева при рассмотрении дела против Юлии Тимошенко. Среди таких действий нардеп отметил нарушения права обвиняемой на защиту и безосновательное избрание относительно

подсудимой строгой меры пресечения - содержания под стражей.

Проверив изложенные в жалобе факты члены комиссии признали их достаточными для направления дисциплинарного производства в ВСЮ.

ВККС решил рекомендовать решить вопрос о лишении статуса судьи Р.Киреева в связи с нарушением им присяги судьи и Конституции Украины.

Докладчик по жалобе отметил, что в настоящее время местонахождение Р.Киреева неизвестно, а связь с ним отсутствует.