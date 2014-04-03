Снайперами, которые работали на Майдане, оказались бойцы "Альфы"

108 вооруженных бойцов спецподразделения “Альфа” 18 февраля намеревались штурмовать Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве, где размещался штаб протестующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Он отметил, что бойцы спецподразделения, вооруженные автоматами Калашникова и снайперскими винтовками немецкого производства, высадились на крышу Дома профсоюзов, но их остановило возгорание здания, и они вынуждены были отойти тем же путем, каким пришли.

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По словам Наливайченко, на следующий день в зданиях по улице Костельной, улице Крещатик, 7/11, работали снайперы - 7 офицеров “Альфы”.

Они продолжали действовать и 20 февраля, дополнительно выставив снайперские посты в здании Администрации президента.

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Как отметил Наливайченко, сейчас проходят допросы руководства “Альфы”, отдельных бойцов спецподразделения, они сотрудничают со следствием. Другая часть бойцов “Альфы” вместе с сотрудниками “Беркута” сбежали в Крым, и сейчас важно вернуть их и допросить.

Наливайченко также сообщил, что так называемая «антитеррористическая» операция была запущена бывшим председателем СБУ Александром Якименко в тесном сотрудничестве с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко при непосредственном участии бывшего президента 18 февраля в 23.00.