СЕ поможет Правительству Украины быстро пройти по пути европейских реформ - Ягланд

Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, во время встречи были обсуждены приоритетные направления, по которым должны сотрудничать Украина и Совет Европы.

В частности, они включают безотлагательное начало деятельности Международной консультативной группы при участии Совета Европы, в состав которой вошел также представитель украинской оппозиции, реализацию конституционной реформы в соответствии с европейскими стандартами, осуществления реформы местного самоуправления, внедрение судебной реформы и реформы прокуратуры, которые призваны восстановить атмосферу доверия в украинском обществе.

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Отдельно была отмечена важность проведения реформы избирательного законодательства.

Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд выразил готовность применить все имеющиеся в Организации инструменты и механизмами, чтобы помочь украинскому правительству быстро пройти путем реформ.