Афганцы могут заблокировать движение грузовиков в Крым, если россияне не отпустят пленников

Об этом члены общественной организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас», члены Штаба защиты национального региона и днепропетровского Автомайдана заявили сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, передает Радио "Свобода".

По их словам, они требуют от президента России в двухдневный срок отпустить всех военнослужащих Украины, которые находятся в плену в Крыму, а также мирных граждан, пропавших за последнее время на территории полуострова при загадочных обстоятельствах. По данным афганцев, таких лиц насчитывается более десятка.

Как отметили активисты, их требование к украинскому правительству - как можно быстрее разорвать дипломатические отношения с Россией.Читайте такжеВ АП заявили, что Россия пообещала вернуть украинских пленных в ближайшие дни

По данным «афганцев», если в течение двух суток руководство России и Украины не прислушается к их требованиям, уже в пятницу они организуют всеукраинский автопробег до поселка Чонгар на Херсонщине и блокируют там автотрассу, чтобы «ни одна фура, ни одна буханка хлеба не попала из Украины в оккупированного Крыма».

Как отметил представитель организации «Никто, кроме нас» Олег Мороз, эта акция будет носить предупредительный характер.

«Это будет первая акция. Если нас не услышат, то на полуостров мы блокируем не только чонгарський направление, но и армянский, и железную дорогу. Пока хоть один военнопленного, иначе это не назовешь, будут удерживать в Крыму, до тех пор ни одна буханка хлеба на полуостров не попадет. Так что пусть господин Путин определяется со своей позицией», - заявил Олег Мороз.

«Перекрытие дороги будет происходить таким образом: движение всех грузовиков, которые будут идти в сторону полуострова, будет блокироваться. Если в течение определенного времени, пяти часов, наши требования не будут услышаны, будет полное блокирование грузовиков - и на полуостров, и с полуострова», - добавил координатор днепропетровского Автомайдана Тарас Здреник.

По его данным, к акции присоединится минимум 20 машин из разных городов. Они также планируют заехать к одной из военных частей Вооруженных Сил Украины, чтобы передать гуманитарную помощь, собранную активистами в Днепропетровске и Запорожье.