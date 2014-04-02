Генсек НАТО предостерег Россию от решения, которое станет «исторической ошибкой»
По словам генсека, НАТО считает, что РФ пытается восстановить свою сферу влияния на постсоветском пространстве.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает Россию от нового вмешательства в Украину, которое станет исторической ошибкой, сообщает ИТАР-ТАСС.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.
Альянс испытывает "глубокую озабоченность" в связи с концентрацией российских сил у границ Украины и пока не видит признаков отвода войск, заявил генсек. «Если Россия предпримет новое вмешательство в ситуацию в Украине - это станет исторической ошибкой. Это станет глубочайшим просчетом и катастрофическим ударом по отношениям с НАТО», - сказал Расмуссен.
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«Мы не рассматриваем никакого военного ответа, мы призываем Россию отвести войска и начать полноценный диалог с Украиной. Мы считаем, что необходимо дипломатическое решение этого кризиса», - сообщил он.
По словам генсека, НАТО считает, что РФ пытается восстановить свою сферу влияния на постсоветском пространстве.