Генсек НАТО предостерег Россию от решения, которое станет «исторической ошибкой»

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает Россию от нового вмешательства в Украину, которое станет исторической ошибкой, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Альянс испытывает "глубокую озабоченность" в связи с концентрацией российских сил у границ Украины и пока не видит признаков отвода войск, заявил генсек. «Если Россия предпримет новое вмешательство в ситуацию в Украине - это станет исторической ошибкой. Это станет глубочайшим просчетом и катастрофическим ударом по отношениям с НАТО», - сказал Расмуссен.

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«Мы не рассматриваем никакого военного ответа, мы призываем Россию отвести войска и начать полноценный диалог с Украиной. Мы считаем, что необходимо дипломатическое решение этого кризиса», - сообщил он.

По словам генсека, НАТО считает, что РФ пытается восстановить свою сферу влияния на постсоветском пространстве.