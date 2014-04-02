В Кабмине ожидают проект изменений в Конституцию через две недели – Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Десятой ежегодной инвестиционной конференции в среду, 2 апреля.

«Мы ожидаем, что проект изменений в Конституцию, которая должна восстановить баланс властей и отображать виденье каждого региона Украины и каждого избирателя, появится через две недели», - сказал он.

«Много будет зависеть от того, готовы ли политические силы к реальным политическим и экономическим реформам», - отметил он.Читайте такжеМИД РФ раскритиковал украинскую Конституцию и уже дает указания по ее исправлению

По словам главы правительства, было нелегко получить в парламенте 258 голосов за пакет по жесткой экономии: «Похожая ситуация с Конституцией».

Яценюк напомнил, что правительство Украины уже заявило свою позицию относительно того, в какой Конституции нуждается страна. Он сообщил, что вчера встречался с председателем Конституционной комиссии: «Для того чтобы показать, что украинские политические силы готовы к политическим и экономическим изменениям».

Напомним, правительство настаивает на изменениях в Основной Закон, которые предусматривают децентрализацию власти. В частности, Кабинет министров выступает за ликвидацию областных и районных администраций, формирование исполнительных комитетов, которые будут избираться местными советами, и введение института префектов для общего надзора за соблюдением законодательства на соответствующих территориях.