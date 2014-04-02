Шоковая терапия: в Украине существенно подорожают лекарства, газ, алкоголь и табак

Закон "О предотвращении финансовой катастрофы" премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал "шоковой терапией" для украинской экономики. Ниже приведены расчеты издания ЛигаБизнесИнформ относительно того, ка повлияют реформы на бюджет рядового потребителя.

Лекарства.

Вводится НДС на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7%, что приведет к подорожанию в рознице на около 10%.

Пиво.

Повышается акцизный сбор с 87 копеек за литр до 1,24 гривни/литр. В рознице напиток подорожает на 1-2 гривни за литр.

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Акцизный сбор повышается с 77,5 гривни за тысячу сигарет без фильтра и 173 гривень за тысячу штук с фильтром до 96,8 и 216,5 гривни соответственно. Ожидаемое подорожание в рознице - около 30%.

Крепкий алкоголь.

Акцизный сбор повышается с 56,42 гривни за литр 100% спирта до 70,53 гривни за литр. В рознице продукт подорожает на приблизительно 20%, но не меньше, чем на 5-10 гривень за бутылку.

Налог на недвижимость.

Изменяется база налогообложения - если ранее налогом облагались дома и квартиры, жилая площадь которых превышала 120 квадратных метров, то теперь под налог попадает жилье, чья общая площадь превысила данную отметку. Ставка налога составляет 12,18 гривни за каждый "лишний" метр для жилья площадью 120-240 кв.м. и 25,36 гривни за метр для домов и квартир площадью более 240 метров квадратных.

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Цены на газ поднимутся с 728 до 1092 гривень за тысячу кубических метров при потреблении до 2500 кубических метров в год. Таким образом, оплата газа за отопление частного дома площадью около 150 квадратных метров вырастет на 910 гривень в год.

Обмен валюты.

Вводится сбор в Пенсионный фонд при покупке валюты в размере 0,5% от суммы операции. Украинцам придется заплатить приблизительно по 5 гривень при обмене каждых ста долларов (при курсе 10 гривень за доллар).

Услуги ЖКХ.

Повышаются тарифы на газ для предприятий ТКЭ - с 1,31 до 1,83 гривни за тысячу кубических метров. Подорожание для населения составит от 60 гривень за 1-комнатную квартиру до 240 гривень за частный дом площадью около 100 квадратных метров.

Дизельное топливо.

Приблизительно в два раза повышается акцизный сбор - с 48-96 евро за тонну в зависимости от содержания серы до 98 евро за топливо Евро 4 и5, 128 евро за Евро 2 и 3.

Посылки из-за границы.

Уменьшилась сумма стоимости посылки, не облагаемая НДС - с 300 до 150 евро.