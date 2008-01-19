Павленко: срыв Евро-2012 - не больше, чем разговоры

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО называет не больше, чем разговорами, заявления о том, что чемпионат по футболу Евро-2012 в Украине находится под угрозой срыва.

«Это не больше, чем разговоры”, - сказал он в интервью газете «Зеркало недели» №2 (681) 19 - 25 января 2008 года.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, основаниями для таких заявлений стало отсутствие надлежащего информационного обеспечения. «Разъяснить, что сделано и что должно быть, почему это хорошо для страны, региона, города, села, которые «зацепит» Евро-2012, - одно из важнейших заданий”, - сказал он.

Министр отметил, что нужно четко показать, что каждая вложенная государством гривня отобьется десятью для каждого украинца. “Главное, что мы наконец закончили дискуссию - между правительством, Президентом и парламентом. Сегодня все мы - одна команда, которая играет на успешное проведение Евро-2012”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, по его словам, в вопросе проведения Евро-2012 Украина имеет много оппонентов. ”Абсолютно понятно, что каждая наша ошибка, недоработка, сбой в графике очень серьезно будут отражаться на имидже государства. Исключить провокации и определенный саботаж я тоже не могу, но, в то же время, нужно понимать, что это вопрос национальных интересов”, - добавил он.

Министр напомнил, что государственная программа сегодня предусматривает освоение 125 млрд. грн., нужных для подготовки к Евро-2012, из них около 18 млрд. - бюджетных средств, почти 5 - из местных бюджетов и 103 млрд. - инвесторы.