В Полтавскую область прибыли наблюдатели миссии ОБСЕ

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Юлия Былина, делегация прибыла в Полтавскую область в составе долгосрочных наблюдателей: Лестера Маргосяна, Энтони Робинсона, Флемина Хансона и Джульет Лидоре.

Во время разговора представители власти Полтавской области заверили, что приложат усилия, чтобы избирательный процесс на Полтавщине происходил честно и прозрачно - так как это делают в европейских странах.

"Мы стремимся идти по пути, ведущему к европейской жизни. Гарантируем, что будем делать все, чтобы президентский избирательный процесс на Полтавщине обеспечить честным и прозрачным - соответствующим всем нормам избирательного законодательства", - отметил председатель Полтавской ОГА Бугайчук.

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В свою очередь Ворона пообещал, что для содействия работе наблюдателям привлечет максимально органы местного самоуправления по всей области.

"Мы видим ваше искреннее стремление к сотрудничеству и надеемся на результативность", - отметил Маргосян.

Вместе с тем представители ОБСЕ отметили, что их миссия является нейтральной.

"Наша миссия нейтральная - это только наблюдение. Мы здесь не для того, чтобы помочь выиграть той или иной партии", - сказал Маргосян.