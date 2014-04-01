СБУ обыскала квартиры пророссийских активистов в Одессе

В Одессе СБУ сегодня провела ряд обысков в квартирах пророссийских активистов.

Как сообщил УНИАН источник в управлении СБУ в Одесской области, в рамках расследуемого уголовного производства по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) обыски произведены в квартире лидера организации «Единое Отечество» Валерия Каурова, депутата Одесского областного совета Алексея Албу.

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Также по данным источника, «следственные действия планировались в отношении Олега Мокряка - гражданина, занимающего должность настоятеля храма Святой Татьяны при национальном университете «Одесская юридическая академия».

«Действия производят наши киевские коллеги. Названных граждан в жилищах не было. Они скрываются от следствия. Гражданин Мокряк проверяется на предмет контактов с активными участниками пророссийских манифестаций в Одессе», - сказал источник.

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Справка УНИАН. Президентом национального университета «Одесская юридическая академия» является депутат Верховной Рады от Партии регионов Сергей Кивалов.