Царев задекларировал более 234 миллионов гривень дохода за 2013 год

В 2013 году совокупный доход кандидата на должность президента Украины на выборах 25 мая 2014 года, народного депутата Украины Олега Царева составил 234 млн 149 тыс. грн, из которых зарплата и другие выплаты - 234 млн 149 тыс. грн.

Такие цифры указаны в декларации о доходах Царева, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов для регистрации кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

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В декларации отмечается, что сумма дохода членов семьи Царева в отчетном году составляет 1,8 млн грн, из которых зарплата - 17 тыс. 149 грн. Полученные членами семьи дивиденды и проценты в 2013 году составили 100 тыс. грн, доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 348 тыс. грн, от осуществления ими предпринимательской деятельности - 1,4 млн грн.

Царев отметил, что имеет два земельных участка общей площадью почти три сотки, жилой дом площадью 154 кв. м и квартиру площадью 64,5 кв. м. У членов семьи в собственности или в аренде находятся 4 земельных участка - 2400 кв. м, 276058 кв. м, 800 кв. м и 525 кв. м.

Кроме того, члены семьи Царева имеют жилой дом площадью 514,7 кв. м, шесть квартир площадью от 51,4 кв. м до 198,3 кв. м и садовый домик - 190,8 кв. м. В декларации записано также другое недвижимое имущество площадью от 40,8 до 73,6 кв. м.

У Царева есть два автомобиля: Lexus LS600 и Toyota Camry, оба 2007 года выпуска. У членов семьи есть также Porsche Cayenne 2005 года выпуску и прицеп Stema.

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В декларации указано, что сумма средств декларанта в банках и других финучреждениях составляет 508 тыс. 676 грн. Размер взносов в уставный капитал обществ, предприятий, организаций составляет 60,8 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 марта ЦИК зарегистрировала Царева кандидатом на пост президента Украины.