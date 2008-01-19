У Тимошенко до сих пор не могут сбить температуру

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО продолжает болеть.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина СОРОКА.

По словам М.СОРОКИ, у Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор держится высокая температура. «Температура выше 39 градусов. У нее тяжелая простуда», - сказала пресс-секретарь.

Она не смогла спрогнозировать, когда премьер-министр сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. «Все будет зависеть от дальнейшего состояния здоровья Юлии Владимировны», - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, 18 января пресс-служба Кабмина распространила заявление о том, что глава правительства Ю.ТИМОШЕНКО заболела. 20 января она должна была находиться в Грузии во главе делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии. Однако уже сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил эту делегацию возглавить вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ.